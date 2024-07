Un complotto iraniano per assassinare Trump | la rivelazione della Cnn

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Le autorità americane hanno ottenuto, nel corso delle scorse settimane, alcune informazioni di intelligence riguardo a undell'Iran perDonald. Questa la clamorosafatta dalla Cnn, che ha spiegato come queste notizie avevano portato il Secret Service ad aumentare la sicurezza intorno all'ex presidente. Non ci sono comunque indicazioni che Thomas Matthew Crooks, il 20enne che nelle scorse ore ha sparato acolpendolo di striscio all'orecchio, prima di essere freddato dai cecchini, fosse collegato a questo, precisano le fonti dell'emittente americana. Nelle prossime ore, l'ex presidente americano è atteso al primo discorso dopo essere scampato al clamoroso attentato.