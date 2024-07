Twisters | Glen Powell e Daisy Edgar-Jones svelano l’ispirazione dietro i loro personaggi

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 16 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Al centro di, un film che esplora eventi meteorologici straordinari, emerge la relazione tra due individui distinti ma uniti da una passione comune. Kate Cooper (interpretata da) e Tyler Owens (interpretato da) sono molto diversi per atteggiamento, stile e personalità, ma condividono un amore per i tornado devastanti e la voglia di aiutare le persone colpite da questi fenomeni. Per costruire questa relazione sul grande schermo,si sono ispirati a una coppia reale con una passione simile per il pericolo. In un’intervista con ComicBook,ha rivelato che lui e la sua co-protagonista hanno trovato ispirazione nei defunti scienziati Katia e Maurice Kraft, la cui passione per i vulcani è stata il tema del documentario candidato all’Oscar del 2022 Fire of Love.