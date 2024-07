Trentino turista attaccato da un orso a Dro | ferito agli arti L’ipotesi della Forestale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Dro (Trento), 16 luglio 2024 – Unstraniero è statoda unquesta mattina inin località Naroncolo, nel Comune di Dro. L’uomo è stato soccda personale sanitario ed è stato portato all’ospedale di Trento con ferite. Lasta svolgendo accertamenti e rilievi per identificare il plantigrado. "Come per Andrea Papi” La dinamica dell’attacco, fanno notare le fonti, è una fotocopia dell’aggressione costata la vita al runner Andrea Papi, ucciso il 5 aprile 2023 a Caldes. Anche il, infatti, stava correndo. Come sarà identificato l’Per poter identificare l’saranno fondamentali le analisi sugli abiti delè che possa trattarsi dell’orsa KJ1, una femmina con tre cuccioli che era già stata segnalata in passato.