Tra borghi e quartieri Oltre sessanta eventi | Così l’estate è Capitale

(Di martedì 16 luglio 2024) Ha preso il via oggi ‘Estatetra’, rassegna diffusa della creatività e della comunità promossa dal Comune di Pesaro che rientra nel calendario ufficiale di Pesaro 2024. "Una manifestazione pensata per riportare le persone nelle piazze", ha commentato il vicesindaco Daniele Vimini. Lanciata nel 2019, la proposta torna ricca, con l’intento di valorizzare ie il territorio. Fino al 30 agosto, in programma60, tutti a ingresso gratuito, tra letture per grandi e bambini, burattini per i più piccoli, teatro, serate dialettali, l’osservazione delle stelle, walkscape per esplorare la città e molto altro.