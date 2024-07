Torture e maltrattamenti in un centro gestito dalla Croce Rossa di Roma | 10 operatori sanitari arrestati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Undi educazione motoriaItaliana sarebbe stato scenario di, violenze enei confronti dei pazienti. Le persone arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo della Capitale sono 10, tuttisocio-: la misura cautelare è stata emessa dal Gip del tribunale di. 5 di loro sono gravemente indiziati del reato di tortura, mentre i restanti di quello dinei confronti di persone a loro affidate per ragioni di cura, vigilanza e custodia, aggravatiqualifica di incaricati di pubblico servizio. Per uno degliè ipotizzato anche il reato di violenza sessuale in quanto gravemente indiziato di aver palpeggiato una paziente. In particolare, le vittime sarebbero due pazienti afflitti da gravi patologie psico-fisiche.