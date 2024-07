Tennistavolo Villaggio in festa Di Fiore argento mondiale Master

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Ancora una soddisfazione per ilLucca, con Nicola Di(foto) che, nella categoria over 45, ha conquistato il titolo di vicecampione del mondo "". Il, che si è svolto a Roma, ha richiamato nella capitale oltre seimila partecipanti provenienti da centodieci paesi. Di, uno dei giocatori più importanti della società lucchese del presidente Claudio Frediani, ha, così, conquistato questo prezioso secondo posto, lui che con la sua classe ha contribuito in maniera decisiva alla promozione in "A2" delLucca. Una stagione che, per Di, si è conclusa nel migliore dei modi, con questo successo meritato. I complimenti sono arrivati da tutta la società e, in particolare, dal presidente Frediani.