Rogo in una casetta in legno | a fuoco un’auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) L’allarme è scattato alla vista delle fiamme, ma quando ormai ilera esteso all’intera struttura. E così è andata completamente distrutto unainannessa a una abitazione, alla periferia di Reggiolo, in via Caselli, nella zona nord al confine con il Mantovano. I vigili deldi Guastalla, con l’aiuto dei colleghi di Reggio e Luzzara, hanno domato le fiamme che avevano coinvolto anche una Fiat Panda vecchio modello e un trattore immatricolato molto tempo fa, oltre a un tosaerba, vari attrezzi e un paio di rotoballe che erano nei pressi dellaandata a. L’allarme è scattato alle cinque di ieri. Ilè stato domato, ma non si è riusciti a salvare nulla di quanto vi era all’interno. Sulle cause si ipotizza l’azione di un corto circuito, essendo laservita dall’impianto elettrico.