Purtoppo è così La brutta notizia su Beatrice Luzzi dispiaciuto il suo pubblico affezionato

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 16 luglio 2024) Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Cesara Buonamici nei panni di opinionista non sia andata a genio proprio a tutti. Buona parte delnon ha fatto altro che lamentarsi per i suoi interventi e si chiedeva se seguisse in prima persona le vicende., al suo posto, al Grande Fratello 2024? L’ultimo scatto in compagnia di Alfonso Signorini e l’esperienza da opinionista di Pomeriggio Cinque per i fan equivalevano a degli indizi. Delle prove che confermavano le loro teorie secondo cuisi sarebbe presa il posto di Cesara, al Grande Fratello 2024. Non è. Il provino per un altro mitico show. Dopo aver letteralmente segnato la storia dell’ultima edizione, del reality di Cinecittà,pare stia puntando a partecipare ad un altro programma televisivo ma in quest’occasione targato Rai 1.