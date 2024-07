Problema parcheggi | la proposta ’multipiano’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Colpo di scena per il nodoin centro: il comune sta valutando la possibilità di realizzare uno multipiano in piazza San Giovanni. È spuntata una nuova ipotesi per il recupero degli stalli in una delle zone più delicate della riviera: della notizia è stato fatto cenno nella recente presentazione in comune del restyling previsto per piazza Montebello, e ora la situazione si complica, visto che le possibilità esaminate continuano a moltiplicarsi. Quella delo multipiano, in realtà, è un’ipotesi tutt’altro che nuova: la versione ‘interrata’ è stata presa in considerazione da diverse amministrazioni che però hanno riscontrato difficoltà nel portarla avanti, pertiche avanzate in merito alla presenza di una falda idrica. Ora però anche questo scoglio sembra superato.