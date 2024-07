Prime Video Presents 2024 | da Citadel Diana a The Bad Guy 2 e Costiera le serie tv e i film che vedremo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) È stato presentato il palinsesto diItalia per la prossima stagione che parte a settembre. Tanti i titoli in arrivo, tra le seconde stagioni di The Bad Guy, Sono Lillo, Pesci Piccoli e Gigolò per caso, leinternazionalie ildi Natale 2025. Li abbiamo raccolti tutti con date e info in questo speciale. Passione. Questa è la parola che ha caratterizzato la serata organizzata daItalia a Roma per presentare la sua offerta dioriginali e calcio a partire dai responsabili dei contenuti del servizio streaming del colosso dell'e-commerce.è l'occasione annuale per vedere leimmagini in esclusiva di titoli molto attesi e anche per assaporare qualche novità.