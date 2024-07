Non solo 75 miliardi per 24 nuovi Eurofighter adesso il governo vuole mettere 700 milioni per i missili degli F-35

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) “La corsa al riarmo di Meloni e Crosetto non conosce pause”. È quanto denunciano i capigruppo del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Difesa di Senato e Camera, Bruno Marton e Marco Pellegrini. I parlamentari, infatti, rendono noto il nuovo atto delarrivato in Parlamento: si tratta della richiesta di via libera per acquistare bombe eper armare i cacciabombardieri F-35, per un costo di quasi 700di euro. Tutto questo avviene in contemporanea alla richiesta di acquisto – per 7,5di euro – di 24cacciaTyphoon e con altri programmi per la flotta navale della Marina Militare.