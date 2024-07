Moto Gp Bagnaia re della domenica | la rimonta da meno 44

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Bologna, 16 luglio 2024 –leaderclassifica mondiale con una accelerazione impressionante nell’ultimo mese di gare. Jorge Martin aveva infatti un vantaggio di 44 punti, recuperato in appena tre weekend di gara e, dalla scivolata in sprint race a Barcellona,è stato praticamente perfetto. E’ lui il re, mentre lo spagnolo comanda in Sprint Race, ma i punteggi sono dimezzati e di conseguenza chi va meglio in gara lunga laha un vantaggio enorme. E per ora è tutto di. Gli organi ufficialigp hanno pubblicato le due classifiche, quella relativa al solo sabato e quella sulla garale. Sono praticamente opposte. Martin fortissimo il sabato,imbattibile laIl pilota Prima Pramac è fortissimo nella Sprint, praticamente uno specialista.