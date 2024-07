LIVE Italia-Finlandia 3-0 Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | Cambiaghi chiude i conti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’SI QUALIFICA AGLISETUTTE LE COMBINAZIONI 84? Altro esterno filtrante di Cantore questa volta per Bergamaschi, azzurra che però per andare su una palla leggermente lunga commette fallo. 83? L’nua ad amministrare i tre gol di vantaggio tenendo lontana la sfera dalla zona più pericolosa. 81? Cambia il risultato in Norvegia, con il pareggio dell’Olanda.di nuovo prima nel girone. 80? Quinta sostituzione anche per le scandinave: fuori Summanen e dentro Kollanen. 79? Gira palla con molta meno convinzione ora la. 78? Ultimo cambio per l’, esce una stremata Caruso ed entra Emma Severini. 77? Altra magia di una scatenata Cantore, che questa volta si mette in proprio e va fino in fondo, tiro alto di poco. 76? Partono gli ‘olé’ ad ogni passaggio delle Azzurre, chenuano ad attaccare.