Incidente sul lavoro a Marciano della Chiana | grave operaio 50enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Arezzo, 16 luglio 2024 –sulquesta mattina a, dove undi 50 anni è stato trasportato in ospedale in seguito a una caduta dall’alto. E’ successo poco dopo le 11, ilè stato trasferito in codice giallo all’ospedaleFratta di Cortona. Per il trasporto al pronto soccorso è stato attivato l’elisoccorso regionale Pegaso 2. Sul posto i sanitari del 118, la Croce bianca di Monte San Savino, le forze dell’ordine e il servizio di Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di