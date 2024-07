Il clima rovente annuncia problemi Ecco l’estate del terzo millennio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) 4 e 5 giugno. Dicono che in questi due giorni a Foligno è nevicato, e che la neve si è alzata 35 o 40 cm. Verso questi giorni dicono pure sia nevicato a Perugia e Fabriano con altezza neve 10 cm. Tratto dal Registro meteorologico 1871 *** La nota introduttiva ci proietta in undecisamente impensabile oggi. Nella seconda metà dell’800 erano ancora prevalenti in giugno le note sul freddo, la neve ancora presente a macchie sulle vette dell’Appennino, i forti temporali e le grandinate che devastavano i raccolti, tanto da annotare sul registro di giugno 1869: Bellissimo sereno, cosa singolare essendo il 24 giugno. Il giugno conclusosi 16 giorni fa ci proietta invece nelda, con ben tre incursioni dell’anticiclone sub tropicale che hanno concorso a portare la temperatura media del mese a 2°C oltre gli standardtici trentennali.