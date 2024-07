Eptacaidecafobia | chi ha paura del numero 17? 4 cose da sapere

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di martedì 16 luglio 2024) Alcune paure possono apparirci insolite o strane. Ma bisogna sempre guardarle con rispetto, perché si tratta di fenomeni che riguardano gli esseri umani. Una di quelle paure che in alcuni potrebbero destare sorpresa è l’. Che ha un’origine, una storia e delle cause.: cosa significa? È una parola composta che viene dal greco e significa “del17”. Come si legge su DoveMed, si tratta appunto dellaintensa e irrazionale di questo, tanto da generare panico, evitamento e compromissione delle attività quotidiane. Non c’è una causa conosciuta ma si ritiene, come per altre fobie, che possano avere un ruolo ansia e altre fobie preesistenti, eventi traumatici e fattori ambientali (come per esempio aver ricevuto un’educazione particolarmente scaramantica).