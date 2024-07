Deadpool & Wolverine | uno sguardo alle varianti del Mercenario Chiacchierone nel nuovo trailer

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 16 luglio 2024) In meno di 10 giorniapproderà finalmente nelle sale di tutto il mondo, ma intanto dai Marvel Studios arriva un. Come recita il titolo di questo articolo, nelda un minuto (in fondo alla pagina) sono presenti alcune sequenze inedite, ed una in particolare con un brevedi, Dogpool a parte. Inoltre, e questa è notizia battuta solo qualche minuto fa,pare che avrà uno spazio molto particolare giovedì 25 luglio durante l’imminente San Diego Comic-Con. Ecco le parole di Kevin Feige (CEO Marvel Studios) a riguardo (via Deadline): “Credo che la gente sappia che saremo presenti sabato per il nostro tradizionale panel nella Hall H con molte cose interessanti da vedere sui nostri film in uscita.