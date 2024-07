Boom di casi di Covid influenza e virus respiratori la spiegazione di Pregliasco | Perché succede

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Moltidiin questa estate 2024. Potrebbe trattarsi anche di diversidi, ma i medici denunciano: “Non tutti si vogliono sottoporre al tampone”, ha spiegato Anna Pozzi, segretaria provinciale della Federazione italiana medici di medicina generale di Milano parlando con Adnkronos Salute. Per i medici di famiglia “diventa molto difficile fare la diagnosi differenziale. Le persone ricordano ancora quando si faceva il test e dovevano chiudersi isolate in casa, non considerano o non hanno capito che invece adesso con le dovute precauzioni si può uscire, per cui diventa molto difficile”. “Ma di forme simil-li ce ne sono e ce ne sono di più di quelle che vediamo di solito in questa stagione nei nostri studi“, afferma Pozzi.