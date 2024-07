Arriva a Lucignano lo spettacolo live dedicato alla prima ciclista della storia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 luglio 2024)– Nel centenario del Giro d’Italia, che vide lae unica donna nellacorrere la gara insieme agli atleti uomini, fa tappa aLa bellezza in bicicletta. 100 anni e 1000 chilometri con Alfonsina Strada. DBasilicata all’Emilia Romagna, ogni giorno una tappa, ogni sera Niente di nuovo tranne te, Alfonsina Strada, ilispirato al titolo dell’album solista di Andrea Satta, artista visionario, cantante dei Têtes De Bois, pediatra e gran pedalatore. L’arrivocarovana aè per mercoledì (17 luglio) dalle 17, con esibizione a partire dalle 21 in Piazzetta delle Logge. “Accogliamo con entusiasmo Andrea Satta, la sua carovana e la sua musica – annuncia il sindaco diRoberta Casini – col chiaro intento di sostenere i valori e i messaggi lasciati da Alfonsina Strada, oggi quantomai attuali. Con Satta raccontiamo Alfonsina e il suo ...