Al via domani Naturalmente pianoforte

(Di martedì 16 luglio 2024) Arezzo, 16 luglio 2024 – Ci siamo! Comincia, mercoledì 17 luglio, la VII edizione di, il festival anima del Casentino che, fino a domenica 21 luglio, ha in programma una serie di eventi, a qualsiasi ora del giorno e della notte. La contaminazione di culture, generi e stili, non solo musicali, promette di arricchire l’esperienza del pubblico con stimoli continui e sorprendenti. Le performance nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, nei suoi suggestivi borghi, castelli, pievi e vigneti, trasformano il Casentino in un teatro a cielo aperto e creano una connessione profonda con l'ambiente naturale che amplifica l'emozione delle esibizioni.