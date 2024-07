Sono stato licenziato e ho detto al mio capo orribile tutto quello che pensavo | dovrei scusarmi? Tornerà a perseguitarmi? | lo sfogo di un ex dipendente disperato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tra i momenti più delicati della cessazione dei rapporti lavorativi c’è sempre un dubbio, il dilemma amletico: come rapportarsi con il, cosa dirgli e come dire le cose? Essere onesti fino in fondo oppure no? È la questione che si pone un extra le pagine del New York Post. “e hoal mioesattamentechedi lui mentre mi stavo licenziando.scrivere o chiamare per?”, si chiedeil lettore. Il giornale cerca di rassicurarlo: “Scommetto che èfantastico in quel momento, vero? È il sogno di ognioffeso rimproverare un() è un mondo piccolodel lavoro, hai bisogno di referenze e di aiuto nella ricerca del prossimo lavoro () Qualora qualcuno dovesse chiederti della tua ultima esperienza lavorativa tu spiega pure che ammetti che non èil modo più professionale per gestire la situazione e ti dispiace di essertela presa con il() Se il tuoha un po’ di umanità, non te lo rinfaccerà o almeno non pregiudicherà le tue possibilità di ottenere un nuovo lavoro”.