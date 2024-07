Serie C Now 2024-25 il cammino dei giallorossi | le date dei derby con l’Avellino alla 2a subito un big-match

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Urna tutto sommato benevola questa mattina con iche avranno un avvio di stagione certamente con delle insidie importanti, ma allo stesso tempo il calendario della Strega prevede tanti big-soprattutto tra fine ottobre e novembre quando la 'macchina' di Auteri dovrebbe già ampiamente terminato il tagliando. I giallororossi faranno il loro esordio in casa contro la Cavese, salvo poi recarsi nel turno successivo al "Massimino" per affrontare il Catania, una delle principali favorite al salto di categoria. Le due successive sfide contro Potenza e Altamura faranno da antipasto a Benevento-Foggia in programmaquinta mentre nel primo turno infrasettimanale (25 settembre) igiocheranno a Monopoli.