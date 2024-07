Serie C 2024-25 | ecco il calendario completo del Girone B

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 15 luglio 2024) La-25 è pronta a prendere il via, con la Lega Pro che ha ufficialmente pubblicato i calendari dei tre gironi in cui è suddivisa la competizione. Il calcio d’inizio è fissato per il weekend del 25 agosto, con un’attesa palpabile tra i tifosi e gli addetti ai lavori. IlB, che comprende le squadre toscane e umbre, si apre con unadi incontri carichi di aspettative e rivalità locali.La prima giornata: 25 agostoArezzo vs Campobasso Carpi vs Rimini Gubbio vs Sestri Levante Legnago Salus vs Pontedera Pianese vs Perugia Pineto vs Lucchese Spal vs Ascoli Ternana vs Pescara Torres vs Vis Pesaro Virtus Entella vs Milan Futuro I tifosi possono già scaricare ilin formato PDF per non perdere neanche un momento di questa emozionante stagione.