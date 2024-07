Sarà il salento nella sua tradizione musicale popolare tra armonia timbro e danza il protagonista dell’incontro di giovedì 18 luglio del Festival delle Musiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Arezzo, 152024 –ilsuatra, ildi18del. L’appuntamento è fissato a Monte San Savino, in piazza Gamurrini, con inizio alle ore 21:15. Sul palco delsaliranno per l’occasione i Briganti di Terra d’Otranto con AntoEsposito (voce e nacchere), Giovanni Sperti (chitarre e voce), Christian Palma (violino e voce), Stefano Blanco (flauto e ottavino), Andrea Cappello (tamburelli e voce), Cristian Palano (organetto, armonica a bocca e) e Sarah Raffaella Montedoro (). Ingresso libero. L’evento, a cura di Officine della Cultura, è realizzato in collaborazione con A.S. Monteservizi. I Briganti di Terra d’Otranto nascono nell’estate 2001 a Martignano, piccolo paese della Grecìa Salentina, e sono un gruppo di raffinatissimi interpreti e apprezzati compositori che rappresentano la sintesi perfetta tra pizzica, melodia grika,e musica d’autore moderna.