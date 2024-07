Rinnovo Kvara Conte irritato con l’agente Fissato nuovo incontro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tensione per ilditskhelia al Napoli.interviene dopo le dichiarazioni delinterviene sulditskhelia: tensione con l’entourage La questione deldi Khvichatskhelia tiene banco in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la situazione si sta facendo tesa, con l’intervento diretto di Antonio. Il quotidiano napoletano rivela l’irritazione di: “non vuole musi lunghi e dopo aver – rapidamente – risolto il caso Di Lorenzo, vuole spicciare anche questa faccenda: non ha gradito le esternazioni del manager e del padre died è intervenuto duramente per riportare tutto sui giusti binari. Conma anche con la società”. Nel frattempo, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto la sua mossa.