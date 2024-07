Radio Roma e Hydromania di nuovo insieme per l’estate dei romani fino all’8 settembre 2024!

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio– Si rinnova la collaborazione per il terzo anno consecutivo tra la primaTv della Capitale e l’unico Acquapark della Capitale, che sarannotutti i giorni dalle 10 alle 13deini è già iniziata al parco acquatico di Hydnia con “Live”, la diretta quotidiana con gli speaker e le voci della primaTv della Capitale, dall’Acquapark in cui si prevedono oltre 300mila presenze per la stagione. Un’ottima opportunità per trascorrere le giornate estive nel puro divertimento e nel pieno relax dell’unico Acquapark di, rese ancor più movimentate e spettacolari grazie alla musica, all’animazione e alle dirette live de iVanale, Brugia e Paciullo, Rush, Eleonora Pezzella, Giorgia Battistoni, Francesco Foderà, che con la loro sferzante allegria mixata all’energia delle hit più amate, trascineranno tutti i presenti e allieteranno le giornate più calde con vivacità e freschezza.