Pomezia Roma2 L’isola ecologica a 50 metri dalle case Cittadini in protesta

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2017 – Roma 2, quartiere didi circa 800 famiglie ubicato su via Cesare Fiorucci. Pochissimi servizi, tra i quali il parco pubblico, dove giocano i bambini, la vicina scuola De André e l’area dove è prevista la costruzione della parrocchia. Tanta voglia di riqualificare il quartiere e tanti iche si impegnano da anni per questo obiettivo. Ebbene, come pensa il Comune di contribuire? Realizzando un’isola, con tanto di area di raccolta dell’umido e quella dei rifiuti contenenti sostanze pericolose, a soli 50, dai palazzi, tra il parco dove giocano i bambini e la contermine area della erigenda chiesa. Una follia. Il Consigliere comunale Giacomo Castro, si è fatto portavoce delle preoccupazioni deie ha presentato un’interrogazione alla Giunta Comunale e al Sindaco, Veronica Felici, chiedendo di sapere se l’Amministrazione intenda tutelare i(e come intenda farlo) circa l’assurda localizzazione di questo impianto: “Non importa se il progetto sia di vecchia data ed è stato partoritoAmministrazioni precedenti” precisa Castro “Idi Roma 2 chiedono a questa amministrazione una soluzione che possa salvaguardare la qualità della vita nel quartiere, ed io con loro!”come rifiuti? Un’isola, infatti, è certamente un servizio pubblico che, però (e non ci vuole una scienza per capirlo!) ha anche degli impatti negativi, soprattutto il rischio di forti emissioni odorigene (in particolare durante la stagione estiva), l’abbandono dei rifiuti nelle aree circostanti (ovvero nel parco pubblico) e la dequalificazione dell’area limitrofa a quella dove è prevista la realizzazione della chiesa, il tutto proprio davanti agli appartamenti e all’area verde dove passeggiano le persone e i bambini tirano i calci al pallone.