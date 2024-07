Pink FLoyd 35 anni fa l’iconico concerto a Venezia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Alla fine degliOttanta iconcludevano il loro tour italiano con ungratuito tenutosi nella Laguna di: per il live accorrevano nel capoluogo veneto oltre 200mila persone ed al tempo stesso da mesi era al centro di polemiche. Esattamente 35fa il quartetto britco calcava il palco galleggiante nella suggestiva cornice realizzato per il live entrato nella storia. Andato in onda in mondovisione, l’evento gratuito per il pubblico, fu finanziato principalmente dalla Rai per una cifra che si aggirava intorno al miliardo di lire. Alle spese contribuirono anche icon alcune centinaie di milioni. Seguito in tv da oltre 100 milioni di telespettatori dei quali 3,5 milioni in Italia dove ha avuto uno share del 30%.