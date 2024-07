Olimpiadi Parigi 2024 sabato 10 agosto | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il, ilcompleto e glidi10. Alledisi vive la penultima giornata di gare con gli occhi che saranno puntati sulla finale del salto in alto maschile: Gianmarco Tamberi prova a riscrivere la storia dello sport azzurro e proverà a difendere l’oro olimpico conquistato tre anni fa. Ma non ci sarà solamente questa finale in, tutt’altro, tra le altre c’è la finale per l’oro del torneo maschile di volley. Ecco tutto il menù completo per non perdervi davvero nulla. ILSPORT PER SPORT10Ore 8:00 – ATLETICA MARATONA maschileOre 9:00 – PALLANUOTO femminile finale 7°/8° posto Ore 9:00 – TAEKWONDO maschile +80 kg qualificazioniOre 9:00 – GOLF femminile individuale quarto giroOre 9:10 – TAEKWONDO femminile +67 kg qualificazioni Ore 9:30 – PENTATHLON MODERNO femminile individuale semifinaliOre 10:00 – PALLAMANO femminile FINALE BRONZOOre 10:00 – TUFFI maschile piattaforma 10 m semifinaliOre 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre FINALE BRONZO Ore 10:15 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Boulder & Lead FINALEOre 10:30 – CANOA femminile K1 500 semifinaliOre 10:35 – PALLANUOTO femminile FINALE BRONZO Ore 11:00 – BASKET maschile FINALE BRONZO Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg ripescaggi Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg ripescaggi Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg ripescaggi Ore 11:10 – CANOA maschile K1 1000 semifinaliOre 11:30 – PESI maschile 102 kgOre 11:30 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg ottavi Ore 11:30 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg ottavi Ore 11:30 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg ottavi Ore 11:40 – CANOA femminile C1 200 semifinali Ore 12:40 – CANOA femminile K1 500 finale C Ore 12:50 – CANOA femminile K1 500 finale B Ore 12:50 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg quarti Ore 12:50 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg quarti Ore 12:50 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg quartiOre 13:00 – CANOA femminile K1 500 FINALE A Ore 13:00 –VOLLEY maschile FINALE OROOre 13:10 – CANOA maschile K1 1000 finale BOre 13:20 – CANOA maschile K1 1000 FINALE AOre 13:40 – CANOA femminile C1 200 Finale B Ore 13:50 – CANOA femminile C1 200 FINALE A Ore 14:00 – GINNASTICA RITMICA conc.