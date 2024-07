Muzzioli alfiere azzurro Podio europeo sfiorato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Alessandro(classe 2001), giocatore di spicco dell’Hockey Club Bondeno, già campione d’Italia indoor 2023, premiato come top scorer dell’ultimo EuroHockey Indoor Championship svoltosi a Ferrara a febbraio 2024, dopo le convocazioni per le nazionali maggiori prato e indoor, ha avuto anche la soddisfazione di essere convocato e di giocare l’outdoor di hockey prato a 5 che si è recentemente svolto a Walcz, in Polonia dal 3 al 6 luglio. L’Italia ha incontrato le nazionali di Cipro, Turchia, Repubblica Ceca, Polonia, Ucraina e Svizzera, perdendo solo ai rigori contro la squadra elvetica, dopo il pareggio del campo, la medaglia di bronzo. Ma anche un quarto posto è di grande soddisfazione e soprattutto la prestazione di Alessandro, che ha vestito la prestigiosa casacca con il numero 10, è stata di assoluto rilievo, impreziosita dal bellissimo gol contro la Turchia.