Lincoln Kennedy e non solo | i presidenti americani vittime di attentati

(Di lunedì 15 luglio 2024) Washington, 14 luglio 2024 – Il mondo si è fermato alle 18:20 di ieri ora americana, alla contea Burter in Pennsylvania, quando un proiettile ha sfiorato l’orecchio dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il colpo ha causato anche la morte di un uomo che, a quanto si apprende de da fonti statunitensi, era un pompiere, mentre altre 2 sono rimaste ferite. L’attentato a Trump ed il proiettile che cambia la storia Il cecchino Matthew Thomas Crooks è stato poi ucciso dal Secret Service e, secondo le prime indagini dell’Fbi, avrebbe agito da(ma è ancora troppo presto per dare una chiara dinamica dei fatti). L’attentato nei confronti di Trump ha scosso l’opinione pubblica mondiale, eppure non è la prima volta che un presidente degli Stati Uniti (anzi, ex presidente) finisce nel mirino dei fanatici estremisti, vogliosi di farli fuori.