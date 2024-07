La star di ‘Terra amara’ Murat Ünalm?? ospite dell’Ariano International Film Festival

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti??, l’amato attore turco, sarà uno degli ospiti d’onore della XII edizione. L’attore sfilerà sul red carpet il 4 agosto, offrendo ai fan l’opportunità unica di incontrarlo dal vivo. La carriera di?? inizia come promettente giocatore di basket per il prestigioso Fenerbahçe Sports Club durante gli anni del liceo. Tuttavia, la sua passione per la recitazione lo ha portato a cambiare direzione. Dopo essersi laureato in economia aziendale presso l’Università di Marmara, ha studiato recitazione all’Accademia di Istanbul. Il suo debutto avviene nel 2003 con la serie “S?n?rl? A?k”, seguito dal ruolo di Seyit in “Kur?un Yaras?”, dimostrando fin da subito la sua versatilità.