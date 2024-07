La penosa sinistra che quasi recrimina per i centimetri che non hanno ucciso Trump

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 lug – Lache commenta l’attentato aè perfino peggio di quella che lo critica e lo attacca. Non la nascondono nemmeno, la propria violenza. Verbale e mentale se si parla di personaggi in vista, tranquillamente fisica se si tratta delle espressioni più ai margini, come quelle dei centri sociali. In questo caso, chiaramente, parliamo dei pincipi e dei conti della. Tra cui non può non figurare il solito Roberto Saviano. Il quale, sul suo profilo Facebook, dopo l’attentato scrive un post quanto meno “ambiguo”. E siamo molto generosi nel definirlo tale. Saviano: “Quei pochiche avrebbero chiuso la partita” Il testo del post è ancora presente, sulla pagina Facebook del “Vate”. Riportiamolo integralmente, il poetico pensiero: “Sangue sul viso di Donald