Italia Under-19 Di Maggio in gol contro la Norvegia! Scatenato in campo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Disi è imposto come protagonista nella partita d’esordio dell’agli Europei-19. Titolarela, prima della fine del primo tempo ha trovato il gol del pareggio. IN GOL – Luca Di, giovane centrocampista di proprietà dell’Inter e titolarela, ha disputato un primo tempo straordinario, mettendo in mostra tutte le sue qualità tecniche e tattiche. Fino al 60? minuto, con la partita ancora in corso, Diha dimostrato di essere uno dei migliori in, impressionando per la sua visione di gioco, la precisione nei passaggi e di essere pericoloso all’interno dell’area avversaria. Diin gol con l’! IN MAGLIA AZZURRA – Il momento clou del match, almeno fino a questo punto, è arrivato al 44° minuto, quando l’ha agguantato il pareggio grazie a un gol proprio di Di