Gravina Ricandidarmi alla Figc? Deciderò più avanti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “piùse. Potrò dare rassicurazioni nel momento in cui avrò preso la mia decisione, in un senso o nell’altro. Non c’è la necessità di intraprendere un percorso con un’accelerazione che non farebbe bene al movimento calcistico”. Gabriele, al termine del Consiglio federale odierno, prende tempo in vista dell’assemblea elettiva delladel 4 novembre. Oggi intanto sono stati approvati i regolamenti per l’elezione degli atleti e dei tecnici, nonchè quello della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Serie B Femminile e quello della. Si è trattato di un “atto indispensabile per lo svolgimento dell’Assemblea, ma già da domani avvieremo il tavolo per discutere di nuove rappresentanze.