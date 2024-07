Cresciuti nel tempo Ma la base è sempre la passione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) ALESSANDRA E GIACOMO sono la quarta generazione di farmacisti alla guida di quello che è nato a inizio del Novecento come un laboratorio galenico e che oggi si ritrova ad essere un punto di riferimento mondiale per l’integrazione e per la farmacologia. Ladi Alessandra, che sta ancora nella farmacia di famiglia, a Istrana, in provincia di Treviso, e di Giacomo, che è volato in Canada, dove il Gruppo Labomar ha acquisito una società che si trova a sessanta chilometri dal confine con gli Stati Uniti, è la stessa del bisnonno Costantino e del nonno Roberto, che ha sposato Agnese, Nini, figlia, appunto del farmacista del paese, Costantino e che è stata per tutti in valle, soprattutto per le donne, un punto di riferimento. "Mia mamma, morta lo scorso anno a 92 anni, non era farmacista, anche se èstata in farmacia, ed è stata soprattutto per le donne un vero punto di riferimento.