Cremonese riparte la caccia al bomber | Gytkjaer e Brunori nel mirino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo aver visto svanire lo scorso anno l’immediato ritorno in serie A solo al termine della finale play off, laè decisa a riprovarci quest’anno. Anche se il mercato dei grigiorossi propone ancora alcuni “nodi” da sciogliere, la squadra del confermato mister Stroppa è da inserire nel ristretto gruppo delle principali pretendenti alla promozione. I colpi già messi a segno, in effetti, sono di indubbio rilievo e se dal Catanzaro sono arrivati due elementi importanti come Vandeputte e Fulignati (anche se dal punto di vista dei portieri la rosa dellanon si poteva certo definire sguarnita), il ritorno a Cremona di Antov ha messo a posto la difesa, rinforzata dal ritorno del bulgaro che, insieme a Ravanelli e Bianchetti, lo scorso anno ha composto il trio centrale di maggiore caratura in serie B.