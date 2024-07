Comincia la stagione L’Alcione punta sullo zoccolo duro Sedici conferme per la Lega Pro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) La primada professionisti delcomincerà questa mattina. Con un nuovo logo, lanciato ieri attraverso un video. Alle 9.30 di oggi i giocatori cominceranno gli allenamenti al Centro Kennedy, con loro saranno presenti i dirigenti e l’allenatore Giovanni Cusatis, confermato dopo la promozione dalla Serie D, conquistata dominando il proprio girone. Insieme al tecnico rimarranno diversi giocatori che hanno portato la squadra in C: i portieri Bacchin, Gueye e Agazzi (riacquistato in prestito dopo aver prolungato con la Cremonese), i difensori Caremoli, Chierichetti, Cappellano e Miculi a cui si aggiunge il nuovo acquisto Stabile, i centrocampisti Foglio, Bonaiti, Invernizzi, Lanzi, Palma, Piccinocchi, Pio Loco e Rebaudo, l’attaccante Morselli.