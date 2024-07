Calciomercato Spezia doppio innesto | colpi dal Palermo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Loprogramma la prossima stagione in Serie B dopo l’ultimo campionato di sofferenza. L’obiettivo del club è quello di alzare l’asticella e le prime mosse disono veramente interessanti. “Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione dalFC, le prestazioni sportive del difensore Giuseppe Aurelio”. Chi è Giuseppe Aurelio Classe 2000, Aurelio cresce nelle giovanili del Sassuolo, per poi passare al Cesena, in Serie C. Negli anni seguenti, le esperienze al Gubbio e al Pontedera aiutano il ragazzo a confermarsi nel calcio professionistico, arrivando a totalizzare 63 presenze e 7 gol in Serie C. Il passaggio a gennaio 2022 alsegna per lui la consacrazione: in Sicilia collezionerà 9 presenze e 1 gol in metà stagione, per poi aumentare notevolmente il suo impiego nella scorsa annata, impreziosita da 27 presenze, di cui una nei play-off, condite da una rete.