Boom di febbre e mal di gola insolito per la stagione estiva | Lombardia e Milano in testa nei contagi

(Di lunedì 15 luglio 2024) Da molte parti d’Italia, i medici di base stanno segnalando un aumentodi sindromi influenzali per la. Queste forme patologiche “si possono ricondurre al Covid”, spiega Anna Pozzi, segretaria provinciale della Federazione italiana medici di medicina generale di, “ma non tutti i pazienti si vogliono sottoporre al tampone, per cui diventa molto difficile fare la diagnosi differenziale”. La, in particolare, è inper nuoviregistrati di Covid. Fra chi si sottopone al tampone, afferma Pozzi in base alla sua esperienza da medico di famiglia, “i positivi ci sono, direi quasi l’80%”. Ad essere colpite sono un po’ tutte le fasce di età, ma puntualizza che “comunque le forme sono piuttosto leggere e quindi si possono ben controllare”.