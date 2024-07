Bloodhound | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sviluppato da Kruger & Flint Productions,si propone come un nostalgico ritorno ai giorni gloriosi dei boomer shooter, quelli che hanno definito un’epoca con titoli leggendari come Doom e Quake. Ambientato in un universo oscuro infestato da demoni e culti malvagi,promette di regalare ai giocatori l’intensità e il divertimento frenetico di quei classici, arricchendoli con un tocco di modernità.La storia dinon è particolarmente complessa. Interpretiamo un membro dell’Ordine dei Custodi dei Cancelli, un’organizzazione incaricata di respingere un’invasione demoniaca. La trama funge più da sfondo per l’azione che da vero e proprio filo narrativo, favorendo un’immersione diretta nel