Avengers 5 | lo sceneggiatore Michael Waldron avrebbe abbandonato il progetto

(Di lunedì 15 luglio 2024)5: loilDa quando è stato annunciato per la prima volta nel 2022,5 – inizialmente intitolato: The Kang Dynasty – ha perso da prima il regista Destin Daniel-Cretton (Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli), poi loJeff Loveness (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) e infine la star Jonathan Majors, chedovuto interpretare l’antagonista principale, Kang il Conquistatore. Ora, Next Point News riporta che anche il nuovoincaricato di scrivere il film,, si sarebbe separato dal film. Non è stata fornita alcuna motivazione, mastava lavorando alla storia da un po’ di tempo, quindi è ragionevole supporre che abbia completato la sua bozza o che fosse molto vicino a farlo.