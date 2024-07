Turandot nelle Rsa | gli ospiti in scena insieme a professionisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) “Memorie di un amore”. Si intitola così lo spettacolo che ha debuttato nei giorni scorsi e che ha coinvolto glidi due Rsa milanesi. È il frutto di Opera white, il progetto di Opera Education, realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo, che promuove la musica come strumento di terapia, inclusione e socializzazione per la terza età. Un modo per combattere la solitudine, per creare attività di aggregazione tra glie momenti di inclusione con la comunità in cui vivono. Coinvolte le Rsa Santa Giulia e Santa Chiara, in zona Rubattino, e Ippocrate, ad Affori, gestite da Korian. Il percorso è partito a giugno con un incontro di formazione musicale per gli operatori delle strutture, per poi proseguire con gliche hanno incontrato musicoterapeuti e artisti per prendere confidenza con la musica die imparare i canti corali da interpretare durante la recita finale.