Sugawara è ufficiale | va in Premier League! L’Inter l’aveva cercato

(Di domenica 14 luglio 2024)cambia ufficialmente maglia dopo i rumors dei giorni scorsi. Il giapponese passa dall’AZ Alkmaar in Olanda alla. COMUNICATO – “Il Southampton Football Club è lieto di annunciare l’ingaggio di Yukinaridal club olandese AZ Alkmaar con un contratto di quattro anni. Il terzino destro della nazionale giapponese, 24 anni, gioca a livello professionistico dall’età di 17 anni, esordendo nella J.con il Nagoya Grampus nel 2018. Un anno dopo si trasferì all’Alkmaar, inizialmente in prestito, dove acquisì esperienza giocando anche per lo Jong AZ, la squadra riserve del club, nella seconda divisione. Nei suoi cinque anni di permanenza nei Paesi Bassi, il difensore ha collezionato quasi 200 presenze con la prima squadra, tra cui 53 partite nelle competizioni europee, un record per il club.