Subito in commissione parlamentare | primi guai per la direttrice dei servizi Usa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) Ladeisegreti statunitensi, Kimberly Cheatle, comparirà il 22 luglio davanti allaper la supervisione e la responsabilità per testimoniare sull'attacco all'ex presidente Usa Donald Trump. La convocazione è stata firmata da James Cormer, direttore dell'organismo di vigilanza, che ha pubblicato la lettera sul suo account X. Cormer non manca di sottolineare «l'enorme coraggio» degli agenti deisegreti presenti all'evento, che hanno protetto Trump, neutralizzato l'assalitore e impedito ulteriori danni tra la grande folla presente (sono stati registrati solo due morti finora). Tuttavia, sono emerse numerose voci che mettono in dubbio l'efficacia deisegreti nel non riuscire a impedire che un cecchino si posizionasse armato, senza essere notato dai numerosi agenti presenti, in cima a un tetto che si trovava a 150 metri dal podio dove il presidente stava parlando.