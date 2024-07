Strage di Mirabella tra i morti il campione di boxe Boussadra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro i giovani che hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla Statale 90 delle Puglie nel territorio diEclano, in provincia di Avellino. Erano tutti nella stessa auto, una Mercedes Amg, guidata da un 21enne originario di Frigento, diretti ad una gelateria della frazione Calore. Tra i quattro ragazzi ventenninell’incidente della scorsa notte c’era anche il giovane pugile Bilaldi 19 anni, figlio di due genitori marocchini che vivono in Irpinia. Bilal con lo scoccare dei 18 anni è divenuto cittadino italiano. Lo scorso ottobre era riuscito anche ad imporsi comeitaliano nella sua categoria, Youth 6,35. Al del match disputato a Copertino in provincia di Lecce, dopo la vittoria, fu insultato dal team del suo avversario con frasi razziste.