Sinner affare fatto | l’annuncio a sorpresa lascia di stucco

(Di domenica 14 luglio 2024) Janniksi prepara alle Olimpiadi, ma intantodi: ecco cosa è successo Wimbledon è ormai alle spalle. L’eliminazione ai quarti di finale da parte di Medvedev, a sua volta battuto da Alcaraz in semifinale, è già il passato per Jannikche ora si concentra sul futuro. C’è l’Olimpiade di Parigi in arrivo, con il numero 1 del ranking ATP che partirà come uno dei favoriti. L’Italia del tennis non ha mai avuto particolare fortuna nei tornei olimpici e nella sua storia ha soltanto una medaglia: per il 22enne una motivazione di più per presentarsi a Parigi al massimo della forma, dopo aver rinunciato al torneo di Bastaad proprio per evitare di sovraccaricare un fisico che già a Londra ha presentato il conto con il piccolo malore accusato durante il terzo set contro Medvedev.