Paul Mescal chiama il Barbenheimer 2 0 e lo ha chiamato glicked

(Di domenica 14 luglio 2024)spera che l’uscita nello stesso giorno di Il Gladiatore II e Wicked sarà il seguito di. L’anno scorso, Barbie e Oppenheimer sono usciti lo stesso giorno, diventando un fenomeno al botteghino. Il film diretto da Greta Gerwig ha aperto con $ 162 milioni, e il film di Christopher Nolan ha aperto con $ 82,4 milioni.sta dimostrando che il pubblico si recherà al botteghino più avanti quest’anno per vedere entrambi i film nel fine settimana a partire da venerdì 22 novembre. “Wickdiator non è proprio un nome che esce dalla bocca, vero? Credo che la mia preferenza andrebbe probabilmente ase avesse un effetto simile a quello che ha avuto per Barbie e Oppenheimer“, ha dettoin un’intervista con Entertainment Tonight.