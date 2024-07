Marcell Jacobs nella top-10 mondiale stagionale | la lista dei migliori tempi sverniciata di Thompson

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Mancano tre settimane alla gara regina delle Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero la finale dei 100 metri maschili che andrà in scena domenica 4 agosto. Ci avviciniamo a grandi passi alla rassegna a cinque cerchi e laha subito connotati ben delineati, anche se c’è ancora tempo per inserirsi come dimostra il 9.86 corso oggi dal sudafricano Benjamin Richardson (prima di oggi mai sotto i dieci secondi). La graduatoria è dominata dal giamaicano Kishanecon un perentorio 9.77, due centesimi meglio del keniano Ferdinand Omanyala (9.79). A seguire l’altro giamaicano Oblique Seville (9.82) e lo statunitense Noah Lyles (9.83 per il Campione del Mondo): sulla carta sono questi i grandi favoriti per le medaglie ai Giochi, ma sul rettilineo della capitale francese potrebbero esserci delle sorprese.