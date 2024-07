LIVE Spagna-Inghilterra 0-0 Europei calcio 2024 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.48avaro di occasioni per le due nazionali,in pareggio il, servirà di più nella ripresa per prendersi il trofeo di Euro. A tra poco per il secondo! 45?il0-0. 43? Mainoo anticipa Fabian Ruiz. 41? Partita ancora bloccata, serve una giocata di un singolo. 39? Grande prestazione per Walker fino a questo momento. 37?che non riesce ancora a dominare nonostante la pressione. 35? Shaw ferma Yamal lanciato in area di rigore. 33? Match che viaggia sulle fiammate dei singoli. 31? Giallo per Dani Olmo fallo in attacco. 29? Partita che si deve ancora realmente accendere. 27? Destro di Fabian Ruiz, para Pickford senza problemi.